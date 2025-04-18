Синоптик Тишковец: финал апреля в Центральной России будет холодным, возможен снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Центральной России предупредили о похолодании и возможном снегопаде в конце апреля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ночью в конце апреля столбик термометра будет опускаться до 0 – плюс 5 градусов, а днем поднимется лишь до плюс 7 – плюс 12 градусов. Синоптик также не исключил появления "белых мух", то есть слабого снега, который будет таять на земле.

Тишковец отметил, что тепло, которое наблюдается сейчас, продержится в Центральной России только до начала следующей недели. После, как он заявляет, температура воздуха вернется к норме апреля.

Начало мая, по словам синоптика, будет прохладным и влажным. В Москве ночью ожидается до плюс 7 градусов, а днем – до плюс 15. Также возможны дожди, заключил Тишковец.

В выходные дни, 19 и 20 апреля, в Москве прогнозируется июльская погода. Днем температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла, а ночью столбик термометра не опустится ниже 10–15 градусов. Пасха окажется самой теплой в истории метеонаблюдений, уточнял Тишковец.

