Синоптик Тишковец: июль по климату наступит в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июль по климату придет в Москву в выходные дни, 19 и 20 апреля. Днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла, а Пасха окажется самой теплой в истории метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, ночью ожидается не ниже 10–15 градусов. Кроме того, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

При этом, по словам синоптика, в первую неделю мая прогнозируются дожди и значения термометров днем до 10–15 градусов. Метеоролог отметил, что первомайские дни будут относительно прохладными. В средней полосе России температура окажется ниже климатической нормы, а переизбыток по количеству осадков может составить до 20%.

"В Москве по ночам – не выше плюс 2 – плюс 7, днем – с трудом плюс 10 – плюс 15", – добавил он.

Ранее МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве 18–22 апреля. По данным ведомства, в эти дни в городе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с данным прогнозом москвичам рекомендовали носить одежду из натуральных тканей и головной убор, а также употреблять больше воды и держаться в тени.

