Желтый уровень опасности объявлен в Москве в ночь на 19 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 21:00 18 апреля до 09:00 19 апреля из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Аналогичное метеопредупреждение будет действовать и в Московской области.

В ближайшие дни в Москве ожидаются дожди. В пятницу, 18 апреля, в столице прогнозируется пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью температура будет 9–11 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.

Дождь в столице возможен и в субботу, 19 апреля. Однако в этот день потеплеет до 21–23 градусов.

При этом Пасха в 2025 году может стать одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, днем 20 апреля столбик термометра поднимется до 25 градусов, а ночью ожидается не менее 13 градусов.

