Отопление в столице переведено на минимальные параметры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление в Москве переведено на минимальные параметры, сообщила пресс-служба комитета городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, система теплоснабжения была переведена на минимально возможные показатели в связи с резким повышением среднесуточных температур воздуха.

"В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, – это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", – добавил Бирюков.

Отмечается, что сложности регулирования температуры в системах отопления в межсезонье связаны с суточными изменениями температуры воздуха, поскольку в темное время суток они находятся на минусовых значениях, а днем достигают плюсовых показателей.

Вместе с тем москвичи могут ощущать избыточную температуру, если их квартиры находятся на солнечной стороне здания.

"Корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", – подытожили представители комитета.

Тем временем отопление в домах Подмосковья начнут отключать с 21 апреля, заявил ранее губернатор столичного региона Андрей Воробьев. Он отметил, что от жителей области начали поступать обращения, так как из-за теплой погоды в квартирах стало жарко.

В свою очередь, синоптик Роман Вильфанд указал, что заканчивать отопительный сезон на фоне установившейся летней погоды в Москве пока рано. Специалист объяснил это ожидающимся в дальнейшем похолоданием. По его прогнозу, теплая погода сохранится в столице до конца недели, но с 21 апреля ожидается понижение температуры.