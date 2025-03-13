Роскачество: отопление отключается, если температура не опускается ниже 8 градусов

Фото: 123RF/malkovsergei

Отопление в квартирах отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов. Об этом пишет RT со ссылкой на Роскачество.

В ведомстве уточнили, что решение об отключении принимает местная администрация.

"Внезапное потепление днем может смениться ночным похолоданием, и резкое отключение тепла может привести к дискомфорту. Если отопление уже отключили, но температура неожиданно снизилась и держится на низком уровне, отопление могут снова включить", – пояснили эксперты.

По их словам, процесс отключения занимает около 3–5 дней из-за особенностей работы коммунальных служб и теплосетей. Перед окончанием отопительного сезона местные органы власти публикуют соответствующее распоряжение.

"В первую очередь отключают промышленные предприятия, затем жилые дома (многоквартирные и частные), в последнюю очередь – социальные объекты (детские сады, школы, больницы и так далее", – рассказали в Роскачестве, добавив, что в теплое время года температура воздуха в жилом помещении не должна превышать 28 градусов.

При нарушении этого норматива жильцы имеют право подать жалобу, однако сначала нужно обратиться в управляющую компанию, где проведут замеры и составят акт. Если это не решает проблему, можно подать жалобу в Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию, приложив копию акта.

Ранее столичная система теплоснабжения была переведена на минимальные параметры работы из-за потепления. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя.