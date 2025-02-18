В Москве заменят около 3,9 тысячи систем отопления и водоснабжения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В домах Москвы в рамках капитального ремонта заменят около 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что московская программа капитального ремонта является одной из самых масштабных не только в России, но и в мире. Она предусматривает замену инженерных систем в почти 30 тысячах домов. Больше всего таких систем обновят в ЦАО (1 228), САО (640) и ВАО (342), уточняется в сообщении.

В рамках капремонта будут заменены основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы. Специалисты используют исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Между тем в столице заменили около 48 тысяч лифтов в рамках программы капремонта с 2011 года. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Кроме того, оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют около 680 крыш жилых домов. В перечень работ вошли полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.