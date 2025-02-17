Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 – плоские наплавляемые крыши и 333 – металлические скатные", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

В перечень работ вошли полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Больше всего крыш специалисты обновят в центре, на востоке и севере Москвы – 207, 65 и 65 соответственно. Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ, поэтому его можно проводить только при плюсовой температуре.

Сначала специалисты снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми располагается армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют полностью. Сверху мастера укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяется оцинкованным металлом, утепляется чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

В Московскую программу капитального ремонта включили более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года были выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш.

Ранее в Москве заменили около 48 тысяч лифтов в рамках программы капремонта с 2011 года. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Кроме того, оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

