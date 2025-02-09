Капитальный ремонт проведен в 100-летнем доме на юге Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт в жилом доме в Даниловском районе, который возвели в неоклассическом стиле в 1924 году. Его строительство было завершено в 1953-м, передает портал мэра и правительства столицы.

Оно имеет сложную форму и необычно оформленный фасад. При этом цокольная часть дома рустована, а два нижних этажа отделяются от верхних вытянутым профилированным карнизом. Их также подчеркивают пилястрами. По периметру дом украшен венчающим карнизом, декорированным дентикулами и иониками.

В ходе ремонта в доме были заменены внутренние инженерные системы. Кроме того, специалисты привели в порядок фасад и крышу, следя за сохранением исторического облика здания. Также в процессе работ удалось очистить наружные стены, отремонтировать штукатурный слой и усилить его антигрибковой защитой.

Вместе с тем специалисты привели в порядок рустованный цоколь, восстановили пилястры и дентикулы с иониками. Также стены здания покрасили. Были обновлены входные группы и отремонтированы откосы. Кроме того, сотрудники комплекса заменили водосточные трубы и отливы.

На крыше отремонтировали поврежденную стропильную систему и установили новые обрешетку и кровлю. При этом все деревянные конструкции были обработаны огнебиозащитным составом. Специалисты утеплили чердак и обновили электросеть, системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения внутри здания.

Между тем с 2015 года в столице капитально отремонтировали 73 дома в бежевом, сливочном и ванильном оттенках. Так, в 2023 году специалисты провели капитальный ремонт дома 16 на Верхней Первомайской улице. Фасад пятиэтажного здания 1951 года постройки выкрашен в оттенок светлой слоновой кости.