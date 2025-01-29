В храме Христа Спасителя отремонтировали фасады, смотровые площадки и звонницы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили масштабные работы по капитальному ремонту храма Христа Спасителя, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

"В 2023 году обновили южную, а в 2024-м – северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале ведомства.



По словам заммэра, общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров. Во время работ их тщательно очистили, обработали защитными средствами и восстановили шовный герметик. Также специалисты проверили мраморные плиты. Находящиеся в хорошем состоянии были отшлифованы, поврежденные – заменены. Пустоты за облицовкой, в свою очередь, заполнили.

Вместе с тем на четырех смотровых площадках провели капитальный ремонт с переустройством "пирога" пола. Работы включили в себя обустройство новой стяжки и гидроизоляции, укладку утеплителя и восстановление мощения.

При этом были максимально сохранены и приведены в порядок старые плиты, а замене подверглись только сильно поврежденные.

Кроме того, специалисты уделили внимание обновлению помещения звонниц, в ходе которого были расчищены стены. После их зашпатлевали и загрунтовали, а затем оштукатурили и покрасили в соответствующий колористическому паспорту оттенок белого цвета. Там же были приведены в порядок металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции.

Между тем в Москве подошла к концу реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское". Ее возвели в 1528–1532 годах. Церковь представляет собой один из первых каменных шатровых храмов и являлась самым высоким зданием на Руси того времени, достигая 62 метров в высоту.

В ходе реставрации специалисты расчистили внешние стены здания, а также привели в порядок цоколь, галерею, шатер, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна. Предполагается, что до конца 2025 года специалисты отреставрируют ее интерьеры и завершат благоустройство территории.