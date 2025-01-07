Доходный дом Депре на Петровском бульваре будет отреставрирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти согласовали проект капремонта объекта культурного наследия (ОКН) "Доходный жилой дом Е. А. Депре", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект находится по адресу: дом 17/1, Петровский бульвар. Проект предполагает не только капитальный ремонт, но и реставрацию ОКН, который сейчас является многоквартирным домом.

"Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома", – рассказал Ефимов.

В частности, строители починят стены на лестничных площадках, восстановят лепнину и декоративные элементы, а также металлические элементы лестниц и каменные ступени. Кроме того, специалисты восстановят деревянные окна.

"Керамическую и метлахскую плитку на полу очистят от загрязнений, восстановят утраченные фрагменты. Современные парадные и тамбурные двери разберут, а вместо них установят дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой", – отметил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Заместитель гендиректора Фонда капремонта Москвы Евгений Чуищев подчеркнул, что фасад дома украшен полукруглыми эркерами, завершенными сандриками с львиными масками, а также сандриками, веерными замковыми камнями, рустованными наличникам и подоконными полочками. Все эти элементы будут восстановлены и отремонтированы, сказал он.

Кроме того, в 2025 году в столице починят 11 домов в стиле модерн в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. В список вошли дома в Большом Афанасьевском и Фурманном переулках. Один из них построен в 1913 году.

