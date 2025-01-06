Входные группы отремонтировали в 447 столичных домах

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице отремонтировали 1 686 входных групп в 447 домах. О проделанной работе сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Рабочие комплекса городского хозяйства заменили двери, обновили витражное остекление, привели в порядок козырьки и кровли над ними. В перечне работ также предусмотрены укладка новой плитки у входа и восстановление отмостки в случае необходимости. Для ремонта специалисты используют только современные отечественные технологии и материалы.

Обновленные входные группы должны гармонично сочетаться с общей архитектурой. Все подъездные двери соответствуют единому стандарту, являются огнестойкими, имеют современный дизайн и окно, через которое видна территория рядом с подъездом, добавили в комплексе.

За прошлый год в столице отреставрировали 157 культурных объектов. В общей сложности с 2011 года в Москве было отреставрировано свыше 2,3 тысячи зданий и памятников, обновлена четвертая часть объектов культурного наследия города.

В 2025 году планируется довести до конца работы почти на 150 объектах. Так, реставрация ведется в Египетском павильоне усадьбы Останкино, на фасадах и кровле здания биржи на Ильинке, а также в двух гротах, на ограде у домика причта и ограде Красного двора усадьбы Кузьминки.

