Девять домов из фильма "Гостья из будущего" отремонтировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт девяти домов, увековеченных в фильме "Гостья из будущего", завершился в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта столицы.

"В рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок девять домов, знакомых каждому, кто не раз пересматривал в детстве культовую картину Павла Арсенова "Гостья из будущего". Фильм, подаривший нам незабываемые приключения, запечатлел и архитектурный облик Москвы того времени", – отмечается в сообщении.

В прошлом году в Тверском районе привели в порядок здание, расположенное по адресу: 2-й Волконский переулок, дом 3.

"Через арку этого дома герои фильма попадали во двор к деревянному зданию, в подвале которого находилась машина времени. Это здание возведено в 1907 году по проекту архитектора Николая Жерихова. На объекте восстановили фасад и крышу", – уточнила пресс-служба.

Специалисты заделали трещины и обработали поверхности антигрибковым и антисептическим средством, восстановили штукатурный слой и архитектурный декор уличных стен. После обновления конструктива оштукатуренные поверхности главного фасада и дворовые кирпичные стены окрасили в исторические цвета. Также были отремонтированы входная группа и цоколь.

Кроме того, за 2024 год в Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики. Одно из них находится по адресу: Трехпрудный переулок, дом 6. Это шестиэтажный дом с ризалитами и фронтонами, его возвели в 1925 году. Рабочие отремонтировали крышу, починили фасад и привели в порядок архитектурные элементы.

