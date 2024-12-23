Реставрация усадьбы купца Ивана Масягина завершена в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице завершилась реставрация главного дома городской усадьбы купца Ивана Масягина, выстроенного в 1818 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание, обладающее статусом выявленного объекта культурного наследия, находится в Старомонетном переулке. Сооружение выстроено в редком деревянном исполнении московского ампира. До революции 1917 года в нем жили различные купеческие семьи.

"Домов – памятников деревянного зодчества в Москве не так много – порядка 100 зданий. Город уделяет их сохранению особое внимание", – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что с 2011 года в столице привели в порядок более 25 подобных памятников. Дом Масягина, по словам Емельянова, долгое время был в плачевном состоянии, но в 2021 году новый собственник начал реставрацию.

Сначала рабочие разобрали сруб, пронумеровав бревна, и отправили его в реставрационные мастерские. Поврежденные бревна воссоздали по аналогу исторических, подобрав породу дерева, диаметр, длину и прочность. Потребовалось заменить более 700 шестиметровых бревен. Многие работы выполнялись вручную топором.

Полгода спустя бревенчатая часть была восстановлена. Сруб еще 5 месяцев пробыл в реставрационных мастерских. За это время стены просушились и встали на свои места. В 2022 году реставрация бревен полностью завершена, в 2023 году сруб собрали на прежнем месте.

Далее рабочие утеплили фасад и оштукатурили дом. Весь утраченный декор был восстановлен по сохранившимся элементам. Художественные элементы изготовлены из сосны и выкрашены в белый. По историческим документам специалисты восстановили окна, фурнитуру, кровлю и водосточную систему.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что подошла к концу реставрация Саввинского подворья на Тверской улице. Для восстановления здания 1907 года постройки привлекались свыше 150 специалистов. Рабочие привели в порядок декор как внутри, так и снаружи дома.

