Монумент метростроителям появится на Сокольнической площади в Москве

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Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала установку монумента метростроителям на Сокольнической площади, указывается на сайте градостроительного комплекса Москвы.

Скульптурная композиция поступила в дар городу. Монумент покажет особую роль строителей метро в создании транспортного каркаса Москвы. Провести работы планируется в сквере Московского метро за средства Мосинжпроекта.

Проектировщики учли возможность сохранения зеленых насаждений и малых архитектурных форм в сквере, указывается на сайте.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве появился памятник великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Федоровне Романовым. Его установили в честь 160-летия со дня рождения княгини Елизаветы в сквере у станции метро "Третьяковская". Автором проекта скульптурно-архитектурной композиции стал художник Георгий Франгулян.

