Павильон № 1 ВДНХ после реставрации стал современным выставочным пространством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабная реставрация павильона № 1 "Центральный" на ВДНХ превратила его в современное выставочное пространство, в котором теперь будут проходить различные культурные и образовательные мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помимо событий, горожане также могут посетить павильон для просмотра представленных там Третьяковской галереей работ художников для выставки об отечественном искусстве ХХ–XXI веков. Этот показ стал первым после реконструкции. Причем анонсировал его Сергей Собянин.

В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Александра Герасимова и современных художников. Их произведения были выбраны специально, так как они связаны с историей строительства павильона и тем временным периодом. При этом особое место занимают скульптуры и монументы, включая знаменитую композицию "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, а также мозаика и картины, посвященные труду и патриотизму.

В свою очередь, в ходе реставрационных работ специалисты не только сохранили архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения, но и обновили его с учетом современных стандартов. Сейчас здание соответствуют музейным нормам, что позволит сотрудничать с ведущими учреждениями культуры и выставлять ценные экспонаты.

Например, специально для проходящей там сейчас выставки Третьяковской галереи были изготовлены восемь уникальных модульных витрин с антибликовым стеклом. Они не только обеспечивают сохранность картин, но и соблюдают температурно-влажностный режим при отсутствии сильного воздействия света. Кроме того, они совершенно не препятствуют детальному рассмотрению установленных в них экспонатов.

Выставка продолжит свою работу до сентября 2025 года. Всего на ней представлены больше 30 произведений – картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. В первом зале гости увидят панораму известных картин, переосмысленных современными художниками. Во втором зале представлены работы художников советского периода, а завершение экспозиции можно увидеть в купольном зале.

