Специальная программа в честь открытия катка пройдет на ВДНХ 22 и 23 ноября

Самый большой каток Москвы на ВДНХ откроется для посетителей в пятницу, 22 ноября. Для жителей и гостей столицы подготовили насыщенную программу с театральными шествиями, цирковыми представлениями и иммерсивными спектаклями. Подробнее о мероприятиях на ледовой арене расскажет Москва 24.

"Зимние узоры"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специальная программа в честь открытия катка на ВДНХ и всего зимнего сезона будет идти два дня: 22 и 23 ноября. Тему праздника приурочили к 85-летию выставки и назвали "Вдохновляя поколения".

22 ноября с 18:00 до 22:00 гостей ждет авторская развлекательная программа "Зимние узоры" от серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Вместе со звездами фигурного катания она устроит показательные выступления и проведет мастер-классы. После этого на льду покажут сказку "Как князь Сокол с Зимушкой договаривался".



пресс-служба катка на ВДНХ Это современное прочтение народного фольклорного произведения, квинтэссенция современного искусства, авторской и классической музыки, акробатики, цирка и фигурного катания в синтезе со звуковыми и световыми технологическими новациями.

Программу повторят 23 ноября с 19:00 до 22:00. Вход на представления и мастер-классы по билетам на каток.

Помимо этого, во второй день праздника с 17:00 до 21:00 на площади у павильона № 1 "Центральный" также запланированы интерактивные постановки "В облаках" (по мотивам повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством") и "Лунный свет" (история о снеговиках и сказочных существах, живущих на облаках). В качестве декораций артисты будут использовать ледяные скульптуры на фоне архитектуры ВДНХ.

В это же время на Центральной аллее пройдет театрализованная программа "Зимняя фантазия". Гости выставки смогут увидеть театральные шествия, цирковые представления, танцы и иммерсивные спектакли.

Сезон 2024/2025

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом зимнем сезоне самый большой каток Москвы будет работать с 22 ноября по 2 марта. В будние дни покататься на ледовой арене можно с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные – с 10:00 до 23:00.

Зона для катания будет закрыта для посетителей на технический перерыв с 15:00 до 17:00 ежедневно. Кроме того, попасть на лед нельзя будет по понедельникам. О работе в новогодние праздники будет объявлено позднее.

Стоимость билетов зависит от дня недели, времени и проката коньков. Например, без аренды инвентаря со вторника по четверг для взрослых цена начинается от 500 рублей, в пятницу – от 600. В субботу, воскресенье и праздничные дни – от 700, а стоимость детского билета (от 6 до 14 лет) – от 300 рублей по будням и выходным.

Для детей от 3 до 8 лет на ВДНХ есть отдельный детский каток. Вход на лед для малышей стоит от 900 рублей с прокатом коньков и от 300 рублей без аренды. Цена для взрослых начинается от 1 100 с прокатом и от 500 рублей без.

Билеты можно купить на официальном сайте ВДНХ, сайте катка, в арке Главного входа или в клиентских центрах на территории катка.