Каток на Красной площади в Москве откроется для гостей с 6 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГУМ-Каток на Красной площади откроется для посетителей 6 декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу катка.

При этом вечером 5 декабря пройдет его торжественное открытие. В настоящее время уже начинаются монтажные работы конструкций катка.

Между тем открытие самого большого катка Москвы состоится на ВДНХ в пятницу и субботу, 22 и 23 ноября. Этой зимой каток ВДНХ снова вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы и расположится на традиционном месте – вдоль Центральной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие". На пространстве площадью более 20 тысяч квадратных метров одновременно смогут кататься 4,8 тысячи человек.