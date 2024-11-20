Каток в Парке Горького откроется 29 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток в Парке Горького откроется для посетителей с 29 ноября. Об этом сказано на сайте проекта "Зима в Москве".

"Этот каток любят за масштаб и оригинальную конфигурацию", – уточнили на платформе, отметив площадь катка, которая составляет 16 385 квадратных метров.

По информации проекта, билеты начнут продавать уже 21 ноября.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Он объединит все зимние фестивали столицы. В общей сложности в городе будут работать более 1,9 тысячи локаций. Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия.

Вместе с тем более 3 тысяч физкультурно-спортивных мероприятий проведут в рамках проекта "Зима в Подмосковье". В качестве участников ожидается более 1 миллиона человек. Кроме того, в Подмосковье зальют свыше 800 ледовых катков.

