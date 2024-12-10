Песков не прокомментировал идею переноса Соловецкого камня с Лубянки

Фото: kremlin.ru

Идея перенести Соловецкий камень с Лубянской площади в Москве не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива города, город принимает подобные решения, мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться", – добавил он.

Так Песков отреагировал на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева, который призвал перенести монумент в другое место, так как проводимые рядом с камнем акции, по его мнению, являются политическими, а не памятными.

Ранее первая и единственная в мире скульптура кота в пальто появилась во дворе Выборгского замка в Ленинградской области. Музейный кот Филимон прослужил в замке много лет, поэтому было решено увековечить его в бронзе.

