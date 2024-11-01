Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Памятник великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Федоровне Романовым открылся в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Монумент был установлен в честь 160-летия со дня рождения княгини Елизаветы в сквере у станции метро "Третьяковская". Место было выбрано неслучайно. Неподалеку расположена Марфо-Мариинская обитель милосердия, которую княгиня основала в 1909 году, отметил мэр.

Автором проекта скульптурно-архитектурной композиции стал художник Георгий Франгулян. Он представил великокняжескую чету в день их бракосочетания, которое состоялось в 1884 году.

На заднем плане установлены две бронзовые фигуры – четыре гранитные стелы, на которых изображены Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Алексий Московский, а также сама княгиня, императоры Николай II и Александр III и крест-памятник, который находится в Кремле на месте убийства Сергея Александровича.

Специалисты вмонтировали в эти стелы изразцовые элементы, на которых представлены исторические объекты, построенные благодаря усилиям и под покровительством княжеской четы. Там можно увидеть Императорский Российский Исторический музей (Государственный исторический музей), Музей изящных искусств императора Александра III (ГМИИ имени А.С. Пушкина), Верхние торговые ряды (ГУМ), Московскую консерваторию, храм Иверской иконы Божией Матери в Иверской общине сестер милосердия и Сергиевский (Андреевский) мост Окружной железобетонной дороги.

Кроме того, на памятнике была установлена ​​архитектурно-художественная подсветка. Она украсит монумент в вечернее время, резюмировал мэр.

Ранее в Москве завершились работы по восстановлению монумента на Ленинском проспекте, посвященного Юрию Гагарину. Он расположен на одноименной площади и является ее главной достопримечательностью.

Специалисты очистили памятник от грязи, коррозии и промыли его с использованием специальных средств для обработки титановых пластин.

