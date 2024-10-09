Собянин: завершена реставрация монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершились работы по восстановлению монумента, посвященного Юрию Гагарину, который находится на Ленинском проспекте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первый в мире монумент, созданный из титана, является самым большим среди всех памятников, посвященных первому космонавту. Его высота составляет 42,5 метра, отметил мэр.

Памятник расположен на одноименной площади и является ее главной достопримечательностью. Место для его установки было выбрано неслучайно. Именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин направлялся в Кремль после своего полета 14 апреля 1961 года.

"С годами на памятнике появились многочисленные повреждения, но специалисты все привели в порядок. Очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском", – отметил Собянин.

Специалисты очистили монумент от грязи, коррозии и промыли его с использованием специальных средств для обработки титановых пластин. Работы проводились не только снаружи, но и внутри памятника, в пространстве диаметром один метр.

По итогу реставрации на стилобат был установлен отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля "Восток".

"Теперь преобразившийся памятник космонавту, открывшему человечеству путь к звездам, снова будет радовать москвичей и гостей города своей красотой и величием", – подытожил глава города.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в преддверии зимы в Москве проведут комплексную промывку более 1,1 тысячи памятников и монументов.

Очистка памятников проводится регулярно с апреля по октябрь. Однако некоторые монументы моют каждые две недели. Особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с множеством мелких деталей. Каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.