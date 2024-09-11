В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Василию Лановому

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Мемориальная доска в память советского и российского актера театра и кино Василия Ланового открыта в Москве на фасаде дома 39 в Староконюшенном переулке, передает ТАСС.

На открытии мемориала присутствовали родные, друзья и коллеги актера из Театра имени Вахтангова. Среди присутствующих был начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что Лановой "был больше, чем просто великий артист, он еще и великий гражданин нашей Родины".

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подчеркнул, что рад тому, что открытие памятного барельефа в память Ланового совпало с открытием 104-го сезона возглавляемого им театра.

"Слава богу, что сегодня в Москве появилась мемориальная доска в память великого человека, и я уверен, многие, кто будет гулять по Арбату, обязательно остановятся возле и улыбнутся", – поделился Крок.

Художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов рассказал, что, еще будучи студентом, стоял на сцене с Василием Семеновичем.

"Я счастлив, что мы снимались с ним вместе в кино. С тех пор мы особенно подружились. Очень много общались на фестивалях, на встречах со зрителем. Все, что он делал, делал великолепно", – отметил Герасимов.

Лановой прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года. На его счету более 50 ролей, включая роль Фабиано в "Марии Стюарт" и Цезаря в "Антонии и Клеопатре". Актер умер 28 января 2021 года на 88-м году жизни. В январе текущего года в его честь открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве.