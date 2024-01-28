На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Василию Лановому

Фото: RIA Novosti/Vladimir Fedorenko

Памятник народному артисту СССР Василию Лановому, который умер 28 января 2021 года на 88-м году жизни, открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что памятник народному артисту выполнен из гранитной плиты с православным крестом. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой: "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", а также театральные "Посвящение Еве", "Принцесса Турандот", "Маленькие трагедии" и "Антоний и Клеопатра".

Недалеко от Ланового похоронены народные артисты РСФСР Владимир Меньшов и Глеб Панфилов, а также народная артистка СССР Инна Чурикова.

Лановой 63 года прослужил в Театре имени Вахтангова, до последних дней играя в постановках. На его счету более 50 ролей, в том числе роль Фабиано в "Марии Стюарт", Цезаря в "Антонии и Клеопатре" и в других постановках.

Ранее сообщалось, что в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области создали бронзовый памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Его установят в Михайловском парке Москвы, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской.