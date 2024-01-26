В Москве установят бронзовый памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

В мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области создали бронзовый памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Его установят в Михайловском парке Москвы, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской, рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Специалисты уже завершили мероприятия по устройству фундамента монумента, а также изготовили гранитные элементы композиции. В ближайшее время их доставят на площадку, уточнил Загрутдинов.

Скульптурную часть памятника выполнили из бронзы, ее установят на гранитный постамент. Высота объекта составит 3,6 метра, высота фигуры – 2,2 метра. Недалеко от памятника появится гранитная скамья.

"В начале февраля бронзовый памятник будет транспортирован в Москву на производственную базу. Сначала в Михайловском парке установят гранитные постамент и скамью, далее специалисты произведут монтаж бронзовой скульптуры", – заявил Загрутдинов.

Отмечается, что бронзовую часть монумента сделали из трех элементов: памятника, занавеса и кинопленки. Согласно проекту, будет выполнена архитектурно-художественная подсветка монумента.

Ульянов является известным советским и российским актером, режиссером, педагогом и общественным деятелем. В 1969 году он стал народным артистом СССР, в 1966-м – лауреатом Ленинской премии, в 1983-м – Государственной премии СССР, в 1999-м – премии Президента Российской Федерации и других.

Ранее стало известно, что скульптурные композиции "Времена года" вернули на Главные ворота усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте в Москве. Как уточнил Сергей Собянин, они являются объектом культурного наследия федерального значения.

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