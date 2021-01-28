Умер Василий Лановой

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила ТАСС его жена, актриса Ирина Купченко.

"Василий Семенович скончался", – сказала она.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Ланового. Мэр отметил, что мужественные герои, которых играл актер, стали кумирами миллионов зрителей.

"Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", – написал Собянин.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

28 января стало известно, что артиста перевели в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.