7 главных ролей Василия Ланового в кино

16 января исполняется 85 лет народному артисту СССР Василию Лановому. Лановой – прекрасный актер, работающий без продыху и в театре, и в кино. В советское время он был безусловной звездой, в том числе, например, снимался в "Семнадцати мгновениях весны", а сегодня сменил амплуа на более возрастное. Вот семь его знаковых киноролей.

"Алые паруса" (1961)

Фото: кадриз фильма "Алые паруса"; режиссер – Александр Птушко; сценарий – Алексей Нагорный, Александр Юровский; производство – киностудия "Мосфильм", Творческое объединение детских фильмов

Этот фильм не был дебютным для Ланового. Самая первая его работа в кино, "Аттестат зрелости", вышедшая, когда актеру было 20 лет, оказалась успешной, о ней Василий Семенович вспоминает, что проснулся знаменитым. Впрочем, первым однозначно популярным, истинно народным фильмом для него стали "Алые паруса". Такой же столп в фильмографии, каким для какого-нибудь Роберта Паттинсона стали "Сумерки". Режиссер – великий Александр Птушко, в роли Ассоль – Анастасия Вертинская. Отчаянно сентиментальная повесть писателя-неоромантиста Грина оживает, причем выглядят герои ровно так, как они представляются в голове, пока читаешь повесть.

"Полосатый рейс" (1961)

Фото: кадриз фильма "Полосатый рейс"; режиссер – Владимир Фетин; сценарий – Алексей Каплер, Виктор Конецкий; производство – киностудия "Ленфильм", Творческая мастерская Григория Михайловича Козинцева

В жизни Ланового было немало монументальных ролей в фильмах-эпопеях, в экранизациях классики, но этот крохотный эпизод, казалось бы, совершенно незначительный, и в то же время, возможно, едва ли не более весомый, чем его грандиозные роли. Будущий лауреат Ленинской премии сидит в шезлонге на пляже в изумительном платке и в очках "кошачий глаз" и заявляет: "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках…" Образ таинственного и невозможно стильного пляжного наблюдателя потрясающе подчеркнул буффонадный юмор "Полосатого рейса".

"Война и мир" (1967)

Фото: кадриз фильма "Война и мир"; режиссер – Сергей Бондарчук; сценарий – Сергей Бондарчук, Василий Соловьев; производство – киностудия "Мосфильм"

Что скажешь про "Войну и мир"? Эту дотошную, полнотекстовую экранизацию (и в то же время совершенно авторский фильм Бондарчука) показывают в школах, его все видели. Лановой блестяще воплотил Анатоля Курагина, амбивалентного персонажа. С одной стороны, он в описании Толстого точно злодей – гад, хлыщ, франт, с другой, за его образом "беспокойного дурака" виднеется сложный характер. Все это блестяще воплотил Лановой.

"Офицеры" (1971)

Фото: кадриз фильма "Офицеры"; режиссер – Владимир Роговой; сценарий – Борис Васильев, Кирилл Рапопорт; производство – киностудия имени М. Горького

Роль Ивана Вараввы, молодого командира, оказавшегося в самой гуще Гражданской войны, прославила Ланового повторно. Это был большой и важный фильм, в 1971 году – главный из советских блокбастеров: сейчас ни один фильм не собирает в прокате у экранов 53 миллиона зрителей, это просто технически невозможно. Но это военное кино, очень особенное, выбивающееся из ряда других (а военного кино в СССР снималось очень много), которое помнят до сих пор: в первую очередь не о войне, но о человеке на ней.

"Семнадцать мгновений весны" (1973)

Фото: кадриз фильма "Семнадцать мгновений весны"; режиссер – Татьяна Лиознова; сценарий – Юлиан Семенов; производство – киностудия имени М. Горького

Этот сериал – считай, новая "Война и мир" советского периода, исчерпывающе всенародный. Лановой здесь – обергруппенфюрер Карл Фридрих Отто Вольф, как все знают, реальная историческая личность, представитель Гиммлера на переговорах с американцами. Сам Лановой описывал персонажа так: "Он не враг, он ваш противник – мощный и умный".

"Дни Турбиных" (1976)

Фото: кадриз фильма "Дни Турбиных"; режиссер – Владимир Басов; сценарий – Владимир Басов; производство – киностудия "Мосфильм", творческое объединение телевизионных фильмов

Еще одна важная экранизация в фильмографии Ланового, почти четырехчасовая экранизация пьесы Булгакова по его же роману "Белая гвардия". Интеллигенция в эпоху исторических потрясений, Мягков в папахе, Басилашвили-Тальберг – просто классика, и Лановой в образе Леонида Шервинского – важная часть этого фильма.

"Брежнев" (2005)

Фото: кадриз фильма "Брежнев"; режиссер – Сергей Снежкин; сценарий – Валентин Черных, Сергей Снежкин; производство – студия "Слово"

Возможно, важнейшая из поздних ролей Ланового – Андропов в большом, тягучем сериале о правителе, символизирующем собой такую же невыносимо длинную эпоху застоя. Сериал этот пусть и довольно телевизионного качества, но недооценивать его не стоит: возможно, никому, кроме режиссера Снежкина в случае "Брежнева", не удавалось так живописать старческую депрессию гигантской умирающей страны. Андропов же в исполнении Ланового, как преемник Брежнева, тоже играет в этой центральной метафоре большую роль.