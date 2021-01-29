Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Василия Ланового.
"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой", – написал мэр Москвы в Instagram.
Он добавил, что "мужественные и благородные герои" артиста стали кумирами миллионов зрителей.
"Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", – говорится в сообщении.
Народный артист СССР скончался в четверг, в возрасте 87 лет. 28 января стало известно, что актера перевели в реанимацию.
2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.
Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.
"Звезды советского экрана": Василий Лановой
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