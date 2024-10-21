Более 1,1 тыс памятников промыты в Москве в преддверии зимы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В преддверии зимнего периода в Москве промыли более 1,1 тысячи памятников, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Данные работы можно проводить только при плюсовой температуре, пояснил вице-мэр. Специалисты очищают каждый объект по специальной технологии. Она подбирается в зависимости от материала, из которого сделан памятник, а также его общего состояния.

При этом в период с апреля по ноябрь памятники моют регулярно. Регламентные работы проводятся ежемесячно, однако, если сооружение сильно загрязнено, промывать его могут каждые две недели.

Вместе с тем накануне зимы специалисты инспектируют наземный транспорт в парках Мосгортранса. Техосмотр уже прошли около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. В их салонах протестировали системы отопления и климат-контроля, а также уплотнили двери, окна и люки.