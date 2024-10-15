Столичные цветники начали готовить к зиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты городского хозяйства начали готовить к зиме столичные цветники. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Так, организована подкормка растений удобрениями для укрепления их корневой системы и повышения морозостойкости. Также специалисты занимаются очищением клумб от мусора и сорняков, обработкой многолетников от болезней и вредителей, обрезкой растений и прикрытием кустовых роз специальным защитным материалом.

В конце всех работ цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой. Например, клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, а в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице выложат щепу в виде ярких орнаментов.

"Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты уже перевели уличное освещение и архитектурную подсветку на зимний режим работы в Москве. Теперь подсветка зданий и уличные фонари включаются раньше и выключатся позже. При этом архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.

Обычно в 23 часа перестают подсвечиваться жилые дома, а в полночь – административные здания. В час ночи выключается освещение на фасадах вестибюлей станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.

