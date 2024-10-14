Уличное освещение и подсветка в столице переведены на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты перевели уличное освещение и архитектурную подсветку на зимний режим работы в Москве, сообщил заммэра Петр Бирюков.

"В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения", – объяснил он.

Теперь подсветка зданий и уличные фонари включаются раньше и выключатся позже. Кроме того, при вынесении решений о включении или выключении освещения принимают во внимание как ежедневный график, так и уровень фактической освещенности, передаваемой специальными датчиками.

"При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад, сильный дождь или пасмурный день, то освещение заработает раньше", – указал заммэра.

При этом архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Обычно в 23 часа перестают подсвечиваться жилые дома, а в полночь – административные здания. В час ночи выключается освещение на фасадах вестибюлей станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Москве уже установили около 5,5 тысячи энергоэффективных светильников. Плановая замена натриевых и галогеновых ламп позволяет экономить до 30% электроэнергии. Кроме того, светодиодные светильники дольше служат.

