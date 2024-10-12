Сергей Собянин заявил о благоустройстве около 1,7 тысячи столичных дворов в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,7 тысячи дворов привели в порядок в Москве с начала года с учетом пожеланий горожан. Об этом сообщил Сергей Собянин, слова которого передает сайт мэра и правительства столицы.

"Улучшаем существующие и создаем новые места для отдыха и занятий спортом, детского досуга, модернизируем системы освещения", – уточнил мэр.

Специалисты отремонтировали существующие и построили новые спортивные и детские площадки, обновили системы освещения, организовали места для тихого отдыха. Так, благоустройство затронуло двор в Гагаринском районе, где вместо народных троп были сделаны пешеходные дорожки и возведены современные детские городки.

Во дворах Гагаринского района благодаря заявкам жителей 9-го и 26-го кварталов также отремонтировали асфальт, а возле домов вдоль Университетского проспекта привели в порядок спортивный кластер, расширив его функционал.

Сильно изменились дворы Академического района. Например, детскую площадку на улице Кедрова увеличили почти вдвое.

Детские площадки ремонтируют и в ЮЗАО. Там появилось современное игровое и спортивное оборудование, качели и батутные комплексы. При этом в Северном Бутове на улице Грина обустроили силовые и кардиотренажеры рядом с многофункциональной спортивной зоной. Также на этой территории организовали целый замок с качелями-паутинками и встроенными батутами.

На улице Айвазовского в Ясеневе была увеличена спортивная зона, которую возвели еще в 2022 году. Если раньше тут был полноценный скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта, то сейчас на территории сделали комплекс в стиле "русский ниндзя", а также установили столы для пинг-понга и привели в порядок площадку для игры в баскетбол.

На северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе благоустроили дворы рядом с домами 5 (корпусами 1 и 2) и 7 (корпусами 1, 2 и 3) в Анадырском проезде, а также рядом с домами 4, 6, 8 на улице Коминтерна. Теперь там появились обновленные дорожки и тропинки, скамейки для отдыха, а на игровых площадках – городки-лазилки.

"В районе Марфино на улице Академика Комарова привели в порядок детские, спортивную и площадки для тихого отдыха, высадили больше тысячи кустарников", – добавил Собянин.

В Хорошёво-Мнёвниках привели в порядок дворы возле домов 18 (корпуса 1), 20 (корпуса 1) и 24 в районе Карамышевской набережной. Для детей специалисты обустроили новые комплексы с горками и мостиками, качели-гнезда и балансиры, а для родителей – новые лавочки и скамейки-качели. Кроме того, были установлены современные тренажеры, турники и брусья. В рамках благоустройства удалось высадить кустарники и разбить газоны.

На юго-востоке Москвы в Кузьминках обновили территорию для отдыха возле домов 14 (корпуса 1) и 16 (корпуса 1) на Окской улице. Там обновили покрытие детских и спортивных площадок, а также тротуаров и пешеходных дорожек. При этом для любителей спортивных активностей во дворах появились современные многофункциональные тренажеры, турники и брусья. В этом году специалисты организуют пешеходную зону с местами для игр, занятий спортом и отдыха.

На юге столицы привели в порядок районы Зябликово и Братеево. Например, на Ключевой улице и улице Мусы Джалиля по требованию горожан сделали зоны отдыха, а также спортивные и детские площадки. Кроме того, возле дома 24 (корпуса 1) на Ключевой улице специалисты улучшили хоккейную коробку и обновили резиновое покрытие на детских площадках и в зонах тихого отдыха. В ходе работ были разбиты газоны, асфальт на проезжей части и тротуары.

Также у дома 34 (корпуса 2) на улице Мусы Джалиля обустроили игровые комплексы, качели и многофункциональные тренажеры. В рамках благоустройства специалисты обновили асфальт на тротуарах и проезжей части, а на площадках проложили новое покрытие из искусственной травы.

Параллельно с этим в районе Цветного бульвара специалисты продолжают благоустройство пяти переулков. К настоящему моменту они выполнили более 70% работ.

На всех территориях специалисты заканчивают обустраивать кабельную канализацию, общая протяженность которой составляет 2,6 километра. Такое решение позволит улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, будет отремонтирована уже существующая ливневая канализация.

