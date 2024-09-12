Около 5,5 тыс энергоэффективных светильников установили в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 5,5 тысяч энергоэффективных светильников установили в фонари в Москве в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты меняют лампы по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах применяются современные лампы.

С 2011 года количество осветительных приборов в столице возросло более чем в два раза. Вместе с тем энергопотребление не изменилось. Суммарная доля светильников в наружном освещении составляет более 50%.

Между тем живописный мост на северо-западе Москвы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Работы будут проходить внутри арки и в основании вант сооружения. Энергетики смонтируют в общей сложности свыше 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 ватт.

