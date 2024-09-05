Собянин: более 130 объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 130 столичных объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказал Сергей Собянин, передает портал mos.ru.

Более 400 светодиодных прожекторов мощностью от 150 до 200 ватт с естественным освещением оборудуют на Живописном мосту в текущем году. Подсветку сделают и в бывшем купеческом особняке на улице Садовнической, где теперь располагается музей-квартира Глеба Кржижановского. Также изменится облик храма Святых Апостолов Петра и Павла и храма Преподобного Сергия Радонежского.

Подсветка украсит и 29 объектов образования, а также дома на крупных городских магистралях, добавил мэр.

"В прошлом году мы подсветили здания напротив Южного речного вокзала, храмовый комплекс в Архангельском переулке. Обновили освещение на знаменитом Московском дворце молодежи на Комсомольском проспекте", – напомнил он.

Градоначальник уточнил, что около 360 светильников установили на территории комплекса в Архангельском переулке. Подсветка акцентирует внимание на архитектурных особенностях исторических объектов.

Церковь Архангела Гавриила была украшена 178 осветительными элементами, что позволило визуально разделить здание на ярусы. Белым светом выделены пилястры входной группы, спиралевидные архитектурные элементы, окно с декоративным ограждением и балюстрада. Отдельную подсветку сделали на втором ярусе, а для верхней части выбрали освещение в золотых тонах.

Между тем 113 прожекторов поместили на церковь Великомученика Феодора Стратилата. Там выделили арки, входную группу и карниз.

Более 2 200 светодиодов сиреневых и бирюзовых оттенков установили на Московском дворце молодежи, что позволило подчеркнуть необычную планировку здания. Там также предусмотрено динамичное освещение на случай праздников.

Собянин обратил внимание, что столица входит в пятерку самых освещенных городов мира. Количество объектов с архитектурно-художественной подсветкой выросло в 4 раза с 2011 года, резюмировал он.

Все вывески на фасадах зданий в Москве будут обязательно подсвечиваться с 2025 года. Это необходимо для удобства и достижения единого городского образа, рассказал ранее заммэра Владимир Ефимов.

Нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток. Однако новое правило не будет распространяться на вывески в витринах, окнах объектов, а также на отдельно стоящие информационные конструкции.

