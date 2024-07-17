Подсветка вывесок на фасадах зданий в Москве станет обязательной в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все вывески на фасадах зданий в Москве будут обязательно подсвечиваться с 2025 года. Это необходимо для удобства и достижения единого городского образа, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2011 года мы проводим активную работу по улучшению облика города. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг – их обязательная подсветка к 1 января 2025 года", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, переходный период, рассчитанный на несколько месяцев, позволит столичному бизнесу спокойно привести вывески к новым требованиям.

Ефимов рассказал, что ранее подсветка вывесок в Москве была необязательна. Вице-мэр добавил, что нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток. Однако новое правило не будет действовать на вывески в витринах, окнах объектов, отдельно стоящие информационные конструкции.

Помимо этого, в столице устанавливается запрет на вывески, содержащие ненормативную лексику, то есть ругательства, нецензурные выражения и производные от них, отметил заммэра.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщал, что в 2024 году в Москве будут установлены около 65 тысяч умных фонарей. Суть таких фонарей заключается в специальных контроллерах – это небольшие платы, которые в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".

Специалисты могут дистанционно управлять городским освещением. Они регулируют яркость фонарей и проверяют напряжение. Данные о неработающем светильнике передаются диспетчеру.