В Москве установят 65 тыс умных фонарей в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве установят 65 тысяч умных фонарей в 2024 году. В результате их число превысит 375 тысяч, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Контролерами называются небольшие платы, которые в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". Специалисты могут дистанционно управлять городским освещением. Они регулируют яркость фонарей и проверяют напряжение. Данные о неработающем светильнике передаются диспетчеру.

Использование контролеров помогает обеспечить качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств Москвы.

Ранее сообщалось, что специалисты в прошлом году установили почти 53 тысячи умных фонарей в Москве. Бирюков отметил, что всего с 2018 года в городе установили 310 тысяч подобных устройств.

До этого стало известно, что во дворах столицы в 2023 году установили более 15 тысяч фонарей. Больше всего их разместили в ТиНАО (почти 2 тысячи), ЗАО (около 1,9 тысячи) и ЮАО (свыше 1,5 тысячи).

Почти 3 тыс фонарей установили возле школ и детских садов в Москве в 2023 году