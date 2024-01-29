Почти 3 тыс новых фонарей установили возле образовательных учреждений Москвы в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти три тысячи новых фонарей установили в Москве около образовательных учреждений в прошлом году. Об этом сообщает столичный комитет городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков указал, что хорошее освещение – важная составляющая формирования городской среды, число фонарей в столице каждый год увеличивается и на сегодняшний день уже превышает один миллион. По его словам, организация качественного освещения территорий школ, детсадов и других образовательных учреждений находится на особом контроле.

Отмечается, что больше всего осветительных приборов появилось на юго-западе, юге и западе Москвы. В новых опорах используются светодиодные светильники, которые долговечнее и на треть экономичнее натриевых и галогеновых ламп.

По информации комитета, возле детсадов устанавливаются фонари высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных территориях – восьмиметровые складывающиеся опоры.

В сообщении также отметили, что торшеры в Москве постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым специалисты могут удаленно управлять освещением: регулировать яркость, проверять напряжение и выполнять другие манипуляции.

Ранее сообщалось, что в порядка 2,5 тысячи столичных дворов в 2023 году появилось свыше 15 тысяч осветительных приборов. Больше всего их установили в ТиНАО, ЗАО и ЮАО.

В Москве занялись разработкой умной системы управления освещением