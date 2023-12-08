Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уличное освещение в Москве помогает жителям чувствовать себя комфортно и безопасно, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, дополняет картину архитектурно-художественная подсветка зданий и сооружений, которая создает особенную атмосферу.

Мэр напомнил, что в этом году облик Москвы пополнили несколько новых проектов. В частности, в рамках развития Южного речного вокзала оснастили подсветкой дома первой линии на Нагатинской набережной.

Новую подсветку из порядка 360 осветительных приборов получил храмовый комплекс в Архангельском переулке. Речь идет об объекте культурного наследия.

Также обновлено архитектурное освещение на знаменитом Московском дворце молодежи на Комсомольском проспекте. Там используется свыше 2,2 тысячи светильников, которые могут создавать разнообразные статичные и динамичные светоцветовые эффекты с оттенками сиреневого и бирюзового.

Собянин рассказал, что днем рождения уличного освещения Москвы считается 8 декабря 1730 года. В этот день Анна Иоанновна подписала указ об установке стеклянных фонарей. Тогда в городе появилось немногим более 200 осветительных приборов. При этом работали иначе – вместо автоматики фонарщик залезал на лестницу и зажигал каждый из светильников вручную.

"Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что примерно 19 тысяч опор освещения во дворах жилых домов и около социальных объектов установили в этом году в Москве. Так, более 15,5 тысячи опор освещения установили во дворах, на спортивных и детских площадках. Еще свыше 3,3 тысячи опор появилось на территориях школ, детских садов и медучреждений.

Мэр уточнил, что в новых опорах используются светодиодные светильники с теплым белым светом, которые в несколько раз долговечнее галогеновых и натриевых, а также экономят электроэнергию.

Помимо этого, теплый свет гораздо приятнее глазу, считает Собянин. По его данным, в тех опорах, что уже были установлены ранее, рабочие меняют светильники на светодиодные, когда истекает их срок эксплуатации или они выходят из строя.

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