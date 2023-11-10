Светодиодные ленты разместили на светофорах Москвы по 30 адресам

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Светодиодные ленты разместили на светофорах в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. В частности, их установили по 30 адресам.

Такие ленты видно издалека в темное время, поэтому водители заранее реагируют на сигнал светофора и снижают скорость. Благодаря этому уменьшается риск ДТП для автомобилистов и для пешеходов.

В Дептрансе отметили, что, помимо прочего, подсветка дарит горожанам ощущение праздника.

Ранее сообщалось, что светофоры установят и обновят по 138 столичным адресам до конца этого года. За 10 лет Центр организации дорожного движения установил и обновил светофоры по 1 617 адресам в столице. В планах на 2023 год – еще 270 мест в каждом округе. По 132 адресам работы уже завершили.

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку