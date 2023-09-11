Светофоры установят и обновят по 138 адресам в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Светофоры установят и обновят по 138 столичным адресам до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"За 10 лет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил и обновил светофоры по 1 617 адресам в столице. В планах на 2023 год – еще 270 мест в каждом округе. По 132 адресам работы уже завершили", – отметила пресс-служба.

Так, в Восточном административном округе на пересечении Измайловского шоссе с 1-м Кирпичным переулком установили светофор на пешеходном переходе. Кроме того, здесь сделали левые повороты. В Западном округе на Минской улице специалисты сделали пешеходный переход со светофором, который установили около остановки "Мосфильмовский пруд".

В Северо-Западном административном округе на Туристской улице также поставили светофор. Рядом располагаются остановка общественного транспорта, школа и детский сад.

"В первую очередь размещаем их в местах аварийности, на пешеходных переходах возле школ, больниц и парков, а также у новых ж/д станций и остановок городского транспорта. Мы продолжаем улучшать условия движения для пешеходов, водителей и пассажиров городского транспорта", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что к концу 2025 года в столице построят новый мост через Москву-реку, который свяжет районы Филевский Парк, Хорошево-Мневники и Пресненский. Сейчас на площадке идут подготовительные работы, вся необходимая для начала строительства документация уже подготовлена. Помимо строительства моста, проектом предусмотрено создание развязки с Шелепихинским шоссе в Пресненском районе, обеспечение выхода на Береговой проезд в районе Филевский Парк.

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