Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024–2026 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов". Документ был опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Согласно ему, доходы в бюджет Москвы в 2024 году составят 4 триллиона 289 миллиардов рублей, расходы – 4 триллиона 790 миллиардов рублей.

В 2025 году в бюджет столицы поступят 4 триллиона 597 миллиардов рублей, в 2026 году – 5 триллионов 933 миллиарда рублей. Расходы при этом составят 5 триллионов и 5 триллионов 143 миллиарда рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2024 году ожидается на уровне 500,3 миллиарда рублей, в 2025 году – 403 миллиарда рублей, в 2026 году – 209 миллиардов рублей.

Ранее мэр подписал закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, расходы будут на уровне 454 миллиарда рублей.



Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год