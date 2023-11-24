Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичное правительство продлило городскую программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса, Сергей Собянин подписал постановление по данному вопросу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении напомнили, что в прошлом году Москва первой в стране запустила программу льготного факторинга, которая предназначается для субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара, берут на себя осуществление расчетов с покупателями.

Уточняется, что предприниматели из столицы заключили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму более 24 миллиардов рублей. Так, на один рубль бюджетных средств субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогли привлечь 58 рублей заемного финансирования.

Как уточняет Ассоциация факторинговых компаний РФ, программа охватила 24% всех субъектов МСП – пользователей факторинга. Договоры льготного факторинга заключаются на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 13,5% годовых, срок субсидирования составляет 12 месяцев.

Получить поддержку могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в таких отраслях, как научные исследования и разработки, производство, IT, деятельность в области архитектуры, спорта, здравоохранения, креативных индустрий, туризма и гостиничного бизнеса, отдыха и развлечений, а также экспортеры и социальные предприниматели.

На сайте уточнили, что продолжение реализации программы позволит придать дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса, способствует стабилизации цен для конечных потребителей. В программе участвуют "Сбербанк факторинг", "ВТБ факторинг", "Совкомбанк факторинг", "МСП факторинг" (группа "ПСБ"), "РСХБ факторинг".

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти выделят дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей, ставка будет на уровне 12,5% годовых, а срок субсидии – один год.

С начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. По словам мэра, в 2023 году гранты в столице начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям.

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