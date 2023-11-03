Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти выделят дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, это одна из самых востребованных мер поддержки. Воспользоваться ей могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями. Среди них – обрабатывающее производство, IT, инновации, экспорт, креативные индустрии и социальное предпринимательство.



Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей, ставка будет на уровне 12,5% годовых, а срок субсидии – один год. Оформить льготный кредит на сумму до 5 миллионов рублей, не требующий залога, можно будет онлайн.



Ранее Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. По словам мэра, в 2023 году гранты в столице начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям.



Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы