Собянин рассказал об обновлении освещения у жилых домов и соцобъектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Примерно 19 тысяч опор освещения во дворах жилых домов и около социальных объектов установили в этом году в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Так, более 15,5 тысячи опор освещения установили во дворах, на спортивных и детских площадках. Еще свыше 3,3 тысячи опор появилось на территориях школ, детских садов и медучреждений.

Мэр уточнил, что в новых опорах используются светодиодные светильники с теплым белым светом, которые в несколько раз долговечнее галогеновых и натриевых, а также экономят электроэнергию.

Помимо этого, теплый свет гораздо приятнее глазу, считает Собянин. По его данным, в тех опорах, что уже были установлены ранее, рабочие меняют светильники на светодиодные, когда истекает их срок эксплуатации или они выходят из строя.

В текущем году в столице заменили около 6,5 тысячи светильников наружного освещения на энергоэффективные, заключил градоначальник.

В середине октября уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Теперь они включаются раньше, а выключаются позже. Ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки был составлен несколько лет назад.

Также подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади подготовили к зиме. Специалисты заменили вышедшие из строя осветительные приборы на новые, а также закрыли их специальными коробами.

Столичное уличное освещение перевели на зимний режим работы