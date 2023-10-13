Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он объяснил, что решение было принято из-за того, что световой день продолжает сокращаться. Теперь архитектурно-художественная подсветка зданий и уличные фонари включаются раньше, а выключаются позже. Ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки был составлен несколько лет назад.

Отмечается, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются при принятии решений этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени.

Когда достигается определенная отметка, поступает сигнал, но диспетчер может отступить от графика, если ухудшилась погода. Например, если начался сильный дождь, снегопад, пасмурный день. В таких случаях освещение заработает раньше, сказал Бирюков.

Заммэра также напомнил, что у столичной художественной подсветки разный график отключений в зависимости от назначения здания.

Все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы в Москве 10 октября. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды.

Между тем сезон работы фонтанов завершился в столице 5 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к их очистке в преддверии зимы.

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