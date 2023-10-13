13 октября, 11:28Город
Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он объяснил, что решение было принято из-за того, что световой день продолжает сокращаться. Теперь архитектурно-художественная подсветка зданий и уличные фонари включаются раньше, а выключаются позже. Ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки был составлен несколько лет назад.
Отмечается, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются при принятии решений этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени.
Когда достигается определенная отметка, поступает сигнал, но диспетчер может отступить от графика, если ухудшилась погода. Например, если начался сильный дождь, снегопад, пасмурный день. В таких случаях освещение заработает раньше, сказал Бирюков.
Заммэра также напомнил, что у столичной художественной подсветки разный график отключений в зависимости от назначения здания.
Все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы в Москве 10 октября. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды.
Между тем сезон работы фонтанов завершился в столице 5 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к их очистке в преддверии зимы.
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