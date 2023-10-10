Все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы в столице. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций – в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При этом в прошлом году отопление в соцучреждениях включили по заявкам в первой половине сентября, в жилые дома оно начало поступать с 18 сентября.

Всего в этом году было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов. Работы закончили до 1 сентября. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. В работах приняли участие несколько тысяч сотрудников инженерных компаний и префектур.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление включили уже в 99% жилых домов и социальных объектов Москвы. Он уточнил, что начать подачу тепла в здания было решено с 3 октября, поскольку уже в следующие выходные в ночные часы прогнозировали отрицательную температуру воздуха.

В конце сентября Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. По его словам, возможности столичных теплосетей позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

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