Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление включили уже в 99% жилых домов и социальных объектов Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно действующему регламенту, такие работы (по возобновлению теплоснабжения. – Прим. ред.) занимают до пяти дней, но фактически провели их за три", – сказал вице-мэр.

Он уточнил, что начать подачу тепла в здания было решено с 3 октября, поскольку уже в предстоящие выходные в ночные часы возможна отрицательная температура воздуха. При этом в прошлом году отопление в Москве включили раньше – в жилых домах это произошло 18 сентября.

Бирюков напомнил, что в рамках возобновления отопительного сезона тепло сначала подают в социальные объекты, жилые дома и офисы, а затем – в промышленные и торговые предприятия.

В конце сентября Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. По его словам, возможности столичных теплосетей позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.



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