Подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по консервации светильников подсветки фонтанного комплекса завершили на Манежной площади. Специалисты заменили вышедшие из строя осветительные приборы на новые, а также закрыли их специальными коробами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в комплексе установили около 1 тысячи светодиодных светильников. Они работают дольше и потребляют меньше энергии. В частности, панели приборов покрыли каленым стеклом.

В комплекс вошли 12 фонтанов и водных устройств. Главным стал "Гейзер", который заработал в 1996 году. В центре комплекса располагается скульптура "Времена года". За ней находится гидроустройство "Завеса", которое создает водяную арку.

До этого заммэра города Петр Бирюков рассказал, что все 44 причала Москвы-реки были подготовлены к зимнему периоду. Их очистили, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. Когда наступит зима, причалы будут очищать от снега, уточнил вице-мэр.

Ранее специалисты ЦППК подготовили к зиме составы. Для работы в холода проверили 301 электричку – 276 собственных составов компании и 25 арендованных. Они оценили исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние уплотнителей всех дверей и окон. Кроме того, в вагонах электропоездов и рельсовых автобусов протестировали систему отопления, а на случай обледенения контактной сети депо обеспечили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников.

Более 140 теплоходов и 13 тыс путешественников приняли причалы Южного речного вокзала