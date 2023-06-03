Собянин рассказал об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Москва применяет цифровые технологии "умного мегаполиса" во многих сферах, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, особенно это актуально в ЖКХ, где нужен круглосуточный контроль за бесперебойной работой систем.

Как подчеркнул мэр, развитая инфраструктура связи в городе позволяет оперативно получать информацию с разных устройств, анализировать ее и быстро устранять неполадки. Благодаря этому коммунальные системы работают как часы, заявил Собянин.



Он рассказал, что с 2015 года "умными" счетчиками оснастили свыше 30 тысяч жилых домов и объектов бюджетной сферы. Данные передаются автоматически.



Также датчиками оснастили уличное освещение. Информация с них поступает в управляющую систему, что позволяет специалистам в режиме онлайн регулировать яркость, напряжение и сразу видеть неполадки.



Жители всех районов Москвы могут получить данные о качестве воздуха на сайте Мосэкомониторинга. Информация поступает с 56 автоматических станций, которые стоят рядом с автотрассами, предприятиями, а также на жилых и природных территориях.



Мэр также сообщил, что почти вся столичная коммунальная техника оборудована системой ГЛОНАСС и датчиками, фиксирующими перемещение и уровень топлива. Трехмерное лазерное сканирование кузова на снегосплавных пунктах позволяет с высокой точностью вычислить объем привезенного снега.



"Сегодня в столице больше 30 цифровых проектов в сфере ЖКХ и энергетики. С ними город становится более комфортным для москвичей", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что Москва представляет собой один из крупнейших мировых мегаполисов, поэтому власти пристально следят за состоянием инженерной инфраструктуры города. Для ее бесперебойного функционирования столица организовала масштабные работы.

По словам мэра, в 2023 году специалисты построят и реконструируют свыше 2,4 тысячи километров электрических сетей. Работники установят новые зарядки для электромобилей, электробусов и плавучих причалов. Также специалисты обеспечат энергоснабжение объектов фонда реновации и фестивальных площадок.

Вместе с этим специалисты строят и реконструируют 167 километров водопроводов и 112 километров канализационных сетей, а также 20,6 километров водосточных сетей. По словам мэра, частично эти мероприятия проводятся бестраншейными методами.

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