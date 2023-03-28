Свыше 1,1 тыс памятников промоют в Москве после зимы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 1,1 тысячи памятников, расположенных на территории Москвы, промоют после зимнего периода. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Работы проведут в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля.

"Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", – цитирует Бирюкова телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты проверят памятники на наличие повреждений и ржавчины, после их промоют, а затем нанесут вспененный раствор, который через 10 минут смоют сильным напором воды. В конце работники насухо вытрут все объекты.

В городском хозяйстве рассказали, что специалисты используют нейтральный раствор для титановых памятников, а средство со специальным составом задействуют для гранитных монументов. Под особым контролем будут находиться скульптурные композиции с мелкими деталями, их сотрудники очистят вручную.

Все растворы, используемые для очистки, безопасны для окружающей среды.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что парки Москвы начинают подготавливать к теплой половине года. Там специалисты проведут озеленение и приведут в порядок досуговую инфраструктуру. По словам мэра, скоро в парках заработает прокат велосипедов, роликов и иного летнего спортинвентаря.

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