10:41Город
Свыше 1,1 тыс памятников промоют в Москве после зимы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Более 1,1 тысячи памятников, расположенных на территории Москвы, промоют после зимнего периода. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Работы проведут в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля.
"Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", – цитирует Бирюкова телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты проверят памятники на наличие повреждений и ржавчины, после их промоют, а затем нанесут вспененный раствор, который через 10 минут смоют сильным напором воды. В конце работники насухо вытрут все объекты.
В городском хозяйстве рассказали, что специалисты используют нейтральный раствор для титановых памятников, а средство со специальным составом задействуют для гранитных монументов. Под особым контролем будут находиться скульптурные композиции с мелкими деталями, их сотрудники очистят вручную.
Все растворы, используемые для очистки, безопасны для окружающей среды.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что парки Москвы начинают подготавливать к теплой половине года. Там специалисты проведут озеленение и приведут в порядок досуговую инфраструктуру. По словам мэра, скоро в парках заработает прокат велосипедов, роликов и иного летнего спортинвентаря.
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