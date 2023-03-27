Более 60 тысяч умных фонарей появится в Москве до конца года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В этом году на улицах и магистралях столицы появится более 60 тысяч умных фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе ведется планомерная работа по внедрению современных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года в столице реализуется программа по установке умных фонарей. Общее число специальных контролеров достигнет почти 320 тысяч.

Контролеры – это небольшие платы, которые передают сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им специалисты могут круглосуточно дистанционно управлять городским освещением – регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать работу фонаря. Данные о неработающем светильнике в режиме реального времени поступают диспетчеру, и на место оперативно направляется аварийная бригада.

Применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.

Ранее Бирюков сообщил, что фонтаны в столице начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в конце апреля. Он напомнил, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть и традиционные, и "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические.

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